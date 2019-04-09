تعديل تواقيت 3 مباريات في الجولة الـ 22 من الدوري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت لجنة دوري المحترفين أنها أجرت تعديلات في توقيت ثلاث مباريات، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي، لتقام في الفترة المسائية الأولى، وذلك بناء على طلب من حاملي حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الخليج العربي (قناة أبوظبي ودبي الرياضيتين)، رغبة منهما في توفير تغطية تلفزيونية خاصة لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة، والذي سيجمع فريقي الظفرة وشباب الأهلي 29 الشهر الجاري.

وستقام مباراة الإمارات وشباب الأهلي الساعة 5:55، من مساء 24 الجاري، واتحاد كلباء والشارقة في السادسة مساء الجمعة 26 الجاري، ثم بني ياس والعين الساعة 6:05 مساء السبت 27 الجاري، فيما ستقام بقية مباريات الجولة 22 في التوقيت نفسه المحدد مسبقاً في الجدول.

