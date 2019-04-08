حمدان بن محمد يشهد «رموز الحقاقة» لأبناء القبائل في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الثاني لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت 35 شوطاً بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 شوطاً في الفترة المسائية.

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رموز الحقاقة لأبناء القبائل في الفترة المسائية، التي شهدت فوز «المايدية» المملوكة إلى أحمد محمد بن روية الخيلي، بلقب الشوط الأول المخصص للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 5:46:9 دقائق، وحصلت على كأس ختامي المرموم وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فاز بلقب الشوط الثاني المخصص للجعدان المفتوح «منذر» المملوك إلى سهيل عجلان كراز السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 5:49:2 دقائق وحصل على البندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

في المقابل، فازت بلقب الشوط الثالث المخصص للبكار المفتوح «الصايلة» المملوكة إلى مبارك العثه خزع العامري، مسجلة زمناً قدره 5:47:6 دقائق، وحصلت على الكأس وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، كما فاز بلقب الشوط الرابع المخصص للجعدان المفتوح «لبيد» المملوك إلى عبيد سهيل نخيرات العامري، مسجلاً زمناً قدره 5:46:2 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، بينما فازت «صيت» المملوكة إلى علي سالم حمد الفهيدة المري، بلقب الشوط الخامس المخصص للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 5:47:5 دقائق، وتفوق «مصدع» المملوك إلى نهيان معتوق ثنية العامري، في الشوط السادس للجعدان المفتوح وفاز بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 5:47:1 دقائق.

وفي الشوط السابع المخصص للبكار المفتوح فازت «صحصحة» المملوكة إلى مهير علي دري المنصوري، بالمركز الأول مسجلة زمناً قدره 5:46:4 دقائق، وتألق «الحذر» المملوك إلى مبارك سعيد سالم الزرعي، في الشوط الثامن المخصص للجعدان المفتوح وفاز بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 5:48:0 دقائق، أما الشوط التاسع المخصص للبكار المفتوح فازت بالمركز الأول «العمارية» المملوكة إلى سالم مسلم قنزول العامري، مسجلة زمناً قدره 5:48:7 دقائق، وحصل «منصف» المملوك إلى محمد سهيل نخيرات العامري، على لقب الشوط العاشر المخصص للجعدان المفتوح مسجلاً زمناً قدره 5:47:3 دقائق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الـ11 المخصص للبكار المفتوح، الذي ذهب لقبه إلى «ختام» المملوكة إلى هديب بخيت هديب الجربوعي المري، مسجلة زمناً قدره 5:51:6 دقائق، بينما فاز بلقب الشوط الـ12 المخصص للجعدان المفتوح «مبلش» المملوك إلى حمد شطيط سالم الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 5:47:6 دقائق، وحسمت «مغامرة» المملوكة إلى مبارك سعيد سالم الزرعي، لقب الشوط الـ13 المخصص للبكار المفتوح مسجلة زمناً قدره 5:50:1 دقائق، أما الشوط الـ14 المخصص للجعدان المفتوح فاز باللقب «راهي» المملوك إلى عبيد سهيل نخيرات العامري، مسجلاً زمناً قدره 5:50:3 دقائق، بينما فازت بلقب الشوط الـ15 المخصص إلى البكار المفتوح «الوثبة» المملوكة إلى مبارك محمد بن نصرة العامري، مسجلة زمناً قدره 5:51:2 دقائق.