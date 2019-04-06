بن غليطة يخسر عضوية" تنفيذي الاتحاد الآسيوي"

المصدر: منصور السندي-دبي

خسر رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، منصب عضوية المكتب التنفيذي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن غرب آسيا، خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور وشهدت إعادة انتخاب رئيس الاتحاد القاري الحالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعد فوزه بالمنصب بالتزكية للدورة الجديدة 2019 -2023.

يذكر أن منصب عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن غرب آسيا كان يشغله رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي خلال الدورة الانتخابية السابقة -2015-2019.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد انتخبت في جلستها رقم " 29" في ماليزيا 10 أعضاء جدد في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري هم:" عبد الخالق مسعود" العراق" وهاشم حيدر " لبنان" وسالم الوهيبي" سلطنة عمان" وحميد الشيباني" اليمن" وسيد علي آغازادة" أفغانستان" وداشو أوغين " بوتان " وكريس نيكو " استراليا" وحامدين بن حاجي " ماليزيا" وتراك كووك " فيتنام" وفوك كاي شان" هونغ كونغ" ، في حين تم انتخاب أربع عضوات من العنصر النسائي لعضوية المكتب التنفيذي هن سوزان شلبي" فلسطين"و محفوظة اكثر كيرون " بنغلاديش" وكانيا كيوماني " لاوس" وهان أون غيونغ" كوريا الشمالية".

وتم أيضا انتخاب خمسة مرشحين لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هم: مهدي تاج " إيران" ومخدوم سيد فيصل “ باكستان" وزاو زاو "ميانمار" وغانباتار أمغالانباتارا وسعود المهندي " قطر وتم كذلك انتخاب خمسة مرشحين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هم : دو زهاكوي" الصين" وبرافول باتيل " الهند" وكوهزو تاشيما " اليابان" وماريانو آرانيا " الفلبين" وسعود المهندي" قطر" وهناك عضوة إضافية سيتم انتخابها قريبا.

حضر الانتخابات الى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد.