بني ياس يتسبب في جرح جديد لـ «الصقور»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ رأس الخيمة

فشل فريق الإمارات في اختبار جديد على ملعبه بدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما خسر أمام بني ياس بنتيجة 2-3، في رأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الخليج العربي. وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 33 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الإمارات عند 12 نقطة، ليبقى في المركز قبل الأخير المؤدي إلى الهبوط.

بداية المباراة كانت أفضل لفريق بني ياس، الذي نجح في ترجمة أفضليته بهدفين في بداية المباراة، بعد أن انفرد لاعب بني ياس مايكل ديابا بالمرمى، وسدد محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 17، وهو داخل منطقة الجزاء، مستغلاً خطأ دفاعياً لفريق الإمارات، وكاد بني ياس أن يحرز الهدف الثاني بعدها، لولا براعة الحارس علي صقر.

وفي الدقيقة 34، حصل بني ياس على ركلة جزاء نتيجة تعمد مدافع الإمارات، أحمد مال الله، لمس الكرة باليد تصدى لتنفيذها الإسباني بيدرو كوندي، الذي سدد الكرة ببراعة على يمين الحارس، معلناً عن الهدف الثاني لبني ياس.

ووسط غفلة مدافعي بني ياس، نجح الإمارات في إحراز هدفين في آخر خمس دقائق من الشوط الأول، بعدما خطف التونسي صابر خليفة الكرة من مدافع بني ياس وسدد كرة قوية في المرمى، معلناً عن هدف تقليل الفارق في الدقيقة 43، وقبل أن ينهي حكم المباراة الشوط الأول أحرز البرازيلي ماركوس هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، مستغلاً تسديدة من اللاعب عيسى علي، استلمها ولعب الكرة ببراعة في المرمى، معلناً عن هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، واصل دفاع الإمارات أخطاءه الدفاعية الفردية، بعدما كلف المدافع عبدالله موسى فريقه البطاقة الثانية والطرد نتيجة تدخل عنيف وغير مبرر على اللاعب حبوش صالح، ليطرد من المباراة بالدقيقة 50، ويستغل بعدها بني ياس النقص العددي، وينجح في إحراز هدف التقدم عن طريق المدافع يوسف جابر من كرة رأسية حولها في المرمى بالدقيقة 64.

وحاول فريق الإمارات الوصول إلى مرمى بني ياس وإدراك التعادل، لكن دون جدوى.