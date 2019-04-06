أول نتيجة إيجابية للفجيرة بعد 7 خسارات متتالية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تعادل الفجيرة مع اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لكل منهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، محققاً أول نتيجة إيجابية بعد سبع خسارات متتالية.

ورفع الفجيرة رصيده إلى 14 نقطة، واتحاد كلباء (21 نقطة).

وتقدم الفجيرة بالهدف الأول، مستفيداً من خطأ دفاعي لمدافع اتحاد كلباء يعقوب حسن، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة.

وأدرك اتحاد كلباء التعادل عن طريق المجري جوجاك (10)، مستفيداً من تشتيت خاطئ للكرة من لاعب الفجيرة فيصل يوسف أمام منطقة الجزاء، قبل أن يتقدم كلباء بالهدف الثاني عن طريق الكولومبي تومبي (20)، بعد أن أكمل كرة ارتدت من عارضة الفجيرة، بعد تسديدة المجري جوجاك من ضربة حرة مباشرة.

وسجل الفجيرة هدف التعادل عن طريق البرازيلي غابريل بتسديدة من خارج الجزاء (59)، ثم تقدم الفجيرة بالهدف الثالث من كرة رأسية عبر أحمد الحفيتي (66)، ارتطمت بقدم حمد الحمادي وهزت الشباك، لكن اتحاد كلباء رفض الهزيمة، وسجل هدف التعادل برأسية البرازيلي راموس (72).