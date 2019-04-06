التعادلات تسيطر على رابعة جولات بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيطرت التعادلات على الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها 21، المقامة على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، إذ تعادل المصنف الثاني الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الأستاذ الدولي الكبير الإسباني سانتوس رويز، وكذلك الأمر على الطاولة الثانية بين المصنف الثالث الأوكراني يوري كوزيبوف مع الأستاذ الدولي الماليزي لوه لي تيان، أما الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك فقد أدى أداءً تكتيكياً عالياً على الطاولة الثالثة، وتمكن من تحقيق فوز مهم على الأستاذ الدولي الكبير الأسترالي كيبكاروف تيمور، وعلى الطاولة الرابعة حقق الأستاذ الدولي الأوزبكستاني فاخيدوف شمس الدين فوزاً مستحقاً على مواطنه مواطنه نوديربيك عبدالستاروف، بينما على الطاولة الخامسة خسر الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني آلان بيشوت من الأستاذ الدولي الهندي راجوندان سريهاري.

وفي ما يتعلق بنتائج اللاعبين العرب، فقد تعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي الهندي شندرا باراساد، وكذلك فاز الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير على الأستاذ الدولي الهندي محمد ديلشاد، وفاز الإماراتي عمار السدراني على منافسه الهندي جارفيت كومار.

وبنهاية الجولة الرابعة، تصدر بطولة دبي الدولية ثلاثة لاعبين فقط برصيد أربع نقاط، هم: الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك والأستاذ الدولي الاوزباكستاني فاخيدوف شمس الدين، والدولي الهندي راجوندان سريهاري، ما يؤكد على قوة المنافسة بين اللاعبين، وصعوبة تحديد مرشح بارز.

ومن أهم لقاءات العرب في هذا اليوم مواجهة بالحسن الهام مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي الهندي فيساخ ان ار، كما يلتقي الدولي المغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي فينكاتيش، بينما يلتقي النجم الإماراتي عمار السدراني مع الأستاذ الدولي النرويجي رانالدي لوكاس، ويلتقي الإماراتي علي عبدالعزيز الفهيم مع الهندي رانهول.