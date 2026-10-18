لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. دبي تستضيف المؤتمر العلمي للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم

تستضيف دبي المؤتمر العلمي الحادي والثلاثين للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، الذي يُعقد بالتزامن مع المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية القلب الإماراتية (ISH-ECS 2026)، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر العلمي للجمعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إنجاز بارز لدولة الإمارات وللمجتمع الطبي في المنطقة.

وجاء اختيار دبي لاستضافة هذا المؤتمر العلمي العالمي تتويجاً لملف ترشح مشترك قدمته جمعية القلب الإماراتية (ECS)، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي تولّت إدارته شركة آيكوم لإدارة الفعاليات، وذلك عقب عملية تنافسية أشرف عليها مجلس الجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم. ويعكس هذا الإنجاز تكامل جهود الشركاء لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الخبرات الطبية العالمية إلى المنطقة.

وتضم الجمعية الدكتورة جويرية العلي، رئيسة جمعية القلب الإماراتية، والأستاذ الدكتور عبدالله شهاب، رئيس المؤتمر ونائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل المحميد، والدكتورة نادية المطروشي، والدكتورة صفاء المحضار. ويجسد مجلس الإدارة التزام الجمعية بتطوير طب القلب والأوعية الدموية، ودعم التعليم الطبي، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المجتمع الطبي الدولي.

وتعكس استضافة هذا الاجتماع بالتزامن مع المؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية جهودها المتواصلة لربط الكوادر الصحية في المنطقة بالشبكات العلمية الدولية. كما تتيح فرصة لإبراز الخبرات السريرية والأبحاث والأولويات الصحية الإقليمية ضمن النقاشات العالمية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

وعلى مدى أربعة أيام، يجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين في ارتفاع ضغط الدم وأطباء القلب والباحثين والكوادر الصحية، لتبادل المعرفة وتعزيز التعليم والتعاون العلمي.

ويشهد المؤتمر تقديم 290 بحثاً علمياً من أكثر من 70 دولة حول العالم، من بينها باكستان والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والأردن، وكينيا. كما يشارك فيه 160 متحدثاً من خارج دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى جانب 140 متحدثاً من دولة الإمارات، بما يعكس تنوع المشاركة الدولية والحضور البارز للخبرات الإماراتية.

ويضم البرنامج العلمي أكثر من 380 محاضرة و5 ورش عمل متخصصة، تستعرض أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية في مجال ارتفاع ضغط الدم وطب القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدكتورة جويرية العلي، رئيسة جمعية القلب الإماراتية: «تمثل استضافة هذا الاجتماع العالمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محطة مهمة لجمعية القلب الإماراتية، وثمرة للتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين. ونطمح إلى أن يتجاوز أثر المؤتمر أيام انعقاده، من خلال بناء شراكات علمية مستدامة، ودعم البحث والتعليم الطبي، وتحويل المعرفة المتبادلة إلى خطوات عملية تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية في دولة الإمارات والمنطقة».

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله شهاب، رئيس المؤتمر ونائب رئيس جمعية القلب الإماراتية: «يجمع المؤتمر الخبرات العالمية والتجارب الإقليمية لمناقشة أحدث الأدلة العلمية في تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعلاجه والوقاية من مضاعفاته. وقد حرصنا على تقديم برنامج علمي يربط البحث بالممارسة السريرية، ويتيح للأطباء من مختلف التخصصات مناقشة التحديات اليومية، بما يدعم تقديم رعاية متكاملة تراعي احتياجات المرضى وواقع الأنظمة الصحية في المنطقة».

وأضافت الدكتورة نادية المطروشي، عضو مجلس إدارة جمعية القلب الإماراتية: «يمثل الاستثمار في الجيل المقبل من أطباء القلب والباحثين أولوية أساسية للجمعية. ويتيح المؤتمر للكوادر الشابة فرصة عرض أبحاثها، والتفاعل المباشر مع الخبراء، وتطوير مهاراتها من خلال الجلسات العلمية وورش العمل. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المواهب الإماراتية والإقليمية في المجتمع العلمي الدولي، وتشجيع التعاون البحثي الذي يستجيب للاحتياجات الصحية لمجتمعاتنا».

وحصل المؤتمر على اعتماد المجلس الأوروبي لاعتماد التعليم المستمر للمهنيين الصحيين (EBAC)، بما يتيح للمشاركين الحصول على 23 ساعة من التعليم الطبي المستمر.

ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بالكوادر الشابة والمتخصصين في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهم المهنية، من خلال فرص المشاركة العلمية والمنح والتطوير المهني والجوائز، بما يسهم في دعم الجيل المقبل من الأطباء والباحثين.

ويمثل استقطاب هذا المؤتمر الدولي إلى المنطقة للمرة الأولى إنجازاً مهماً لجمعية القلب الإماراتية وفرصة لبناء شراكات علمية مستدامة. كما يؤكد التزامها بتطوير المعرفة في مجال طب القلب والأوعية الدموية، ودعم تحسين الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.