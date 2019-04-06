منتخب الهوكي يخوض مباراة مصيرية أمام قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد على نظيره المنتخب التايلاندي بنتيجة ساحقة 8-2، ويتأهب لملاقاة منتخب قيرغيزستان، اليوم، في مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، وتحدد الفريق المتأهل لكأس العالم، في آخر جولة للتصفيات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتشارك فيها ستة منتخبات هي الكويت وتايلاند وهونغ كونغ والبوسنة والهرسك وقيرغيزستان، إضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة.

وظهر المنتخبان الإماراتي والقيرغيزي، اللذان يتساويان في عدد النقاط 12 نقطة من أربع مباريات بمستوى فني مرتفع خلال الجولات الماضية، ولم يخسر أي منهما أي مباراة، وقدما عروضاً قوية أمام المنتخبات الأخرى، ما يجعل المواجهة الأخيرة بينهما مصيرية للطرفين، وتحمل كل الاحتمالات، خصوصاً مع تقارب المستوى الفني للفريقين، مع تفوق ملحوظ للاعبي الإمارات من حيث التنوع في اللعب وخبرة اللاعبين، الذين أثبتوا أنهم جاهزون لخوض التصفيات، من خلال النتائج التي قدموها منذ بداية التصفيات.