ختام بطولة العالم لـ«موتوسيرف» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تختتم اليوم في أبوظبي منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للموتوسيرف، بمشاركة 50 محترفاً في فئتي الرجال والفتيات، ومن 14 جنسية مختلفة، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وسجلت البطولة في أيامها الأولى أرقاماً قياسية للمشاركين، حيث من المنتظر أن تشهد اليوم التصفيات الختامية للرياضة واللعبة، وأيضاً اختيار الفائزين الأوائل في فئة الرجال وفئة الفتيات، وتتويج الأبطال مع ختام الجولة الأولى من البطولة، حيث ستمتد لاحقاً إلى ست جولات، تقام في مدن وعواصم مختلفة عبر أنحاء العالم. وكانت المنافسة، التي بدأت من الخميس الماضي، قد أشعلت فتيل التحدي على كاسر الأمواج مع الحضور الكبير والمبهر لأبطال اللعبة والمغامرين على ألواح الموتوسيرف، التي تعتبر من الرياضات الحديثة في عالم الرياضات البحرية. ويقام مسار السباق على كاسر الأمواج، وعلى امتداد كورس يبلغ طوله الإجمالي 1000 متر ستكون متوزعة على البوابات الهوائية التي وضعتها اللجنة المنظمة.