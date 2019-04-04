التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الظفرة والوحدة

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مواجهة الظفرة وضيفه فريق الوحدة التي أقيمت مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة التاسعة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 24 نقطة بينما وضع "العنابي" النقطة 31 محافظاً على المركز الخامس مؤقتاً في انتظار نتيجة بني ياس والإمارات غدٍ "الجمعة".

وبسط فريق الوحدة الذي رمى بثقله هجومياً منذ البداية سيطرته على مجريات المباراة وكان الطرف الأفضل من الناحية الهجومية.

واستغل "العنابي" أفضليته وسدل هدف المباراة الأول في الدقيقة 17 بواسطة اللاعب يحيى الغساني الذي تابع كرة رأسية زميله الأرجنتيني سبستيان تيغالي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وألغى الحكم عبدالله العاجل الهدف في بداية الأمر لكنه عاد لاحقاً لتقنية "الفار" للتأكد من عدم وجود مخالفة سبقت الهدف من تيغالي مع مدافع الظفرة عبدالرحمن يوسف.

ومنح الهدف الضيوف أريحية لفترة لكنها ليست طويلة، إذ أدرك فريق الظفرة هدف التعادل في الدقيقة 35 حينما حاول مدافع الوحدة أحمد راشد تشتيت الكرة لكنها وصلت بالخطأ للمهاجم سهيل المنصوري الذي سددها بيساره في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من وقت المباراة وقوع مشاحنة حينما تشاجر لاعب فريق الوحدة أحمد راشد مع محترف الظفرة البرازيلي، دييغو ريناتو على خلفية مداخلة خشنة من الأخير وهو ما أضر الحكم عبدالله العاجل لإشهار 4 بطاقات صفراء دفعة واحد ثلاث منها كانت من نصيب الظفرة وواحدة للوحدة.

ولم تغير الفرص التي حصل عليها طرفي اللقاء من نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.