المعيني: استضافة البطولات الدولية ارتقت بمستوى شطرنج الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد رئيس اتحاد الشطرنج، سرحان المعيني، أن حرص الأندية المحلية على استضافة بطولات دولية قوية ذات التصنيف الأول، انعكس بالإيجاب على مستوى اللاعبين واللاعبات المحليين، ورفع من مستواهم الفني وزاد تصنفيهم الدولي.

وقال: «قبل يومين، اختتمت بطولة الشارقة ماسترز التي شهدت مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار، واليوم لدينا بطولة أخرى مميزة في دبي، بمشاركة كبيرة من نخبة اللاعبين وحَمَلة الألقاب، وفي أبوظبي سيقام مهرجان الشطرنج، في أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة، ومثل هذه البطولات التي يتم تثبيتها بشكل سنوي أسهمت بصورة واضحة في الارتقاء بمستوى لاعبينا ولاعباتنا، وأسهمت في تحقيقهم نتائج مميزة عربياً وآسيوياً».

وأضاف: «اليوم نحن نقف أمام تحدٍّ جديد مع بطولة دبي للشطرنج، التي تعد إحدى أهم البطولات على الساحة الشطرنجية في العالم، واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تستقطب أفضل اللاعبين والمصنفين الأوائل، كما أسهمت في صناعة العديد من النجوم، وهذا ليس غريباً على دولة الإمارات ودبي بشكل خاص، فكل لاعب يتمنى المشاركة في أي بطولة تقام على أرض الإمارات».

وكانت قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة شهدت فعاليات الجولة الثانية من البطولة في نسختها 21، المقامة على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، إذ حافظ الأساتذة الكبار على مواقعهم من خلال تحقيق الفوز في الجولة الثانية، وكان الاستثناء الوحيد الأستاذ الدولي الكبير، المصري أحمد عدلي، الذي نال خسارة مفاجئة أمام الأستاذ الدولي، الهندي راجوندان سيريهاري، ليرتقي 28 لاعباً في صدارة البطولة.

في المقابل تمكن لاعبو منتخب الإمارات من تحقيق فوز جماعي، إذ تغلب الأستاذ الدولي، إبراهيم سلطان، على مواطنه علي الراشدي، بينما فاز أستاذ الاتحاد الدولي، أحمد فريد، على الدولي الهندي، دورجيش كيه، وتمكن نجم منتخب الإمارات عمار السدراني، من تحقيق الفوز على الدولي الهندي أجام أدياتيبينما، وفاز الدولي الإماراتي سالم أحمد الكعبي على الدولي الهندي ناديثا في.