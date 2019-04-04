عجمان يتحدّى التاريخ و«الملك» في لقاء الجارين

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

سيكون عجمان أمام مهمة محفوفة بالمخاطر، حين يستقبل جاره الشارقة الساعة 8:30 مساء اليوم، في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي. ولا يرتبط البرتقالي بذكريات جيدة في مواجهاته ضد الملك في دوري الخليج العربي، اذ سبق أن التقيا في 13 مباراة كان التفوق فيها من نصيب الشارقة الذي فاز في تسعة لقاءات مقابل ثلاثة، وخيّم التعادل على مواجهتهما في مرة واحدة كانت في الدور الأول حين تعادلا بهدف لكل فريق.

وما يزيد من صعوبة لقاء الليلة أن عجمان سيواجه المتصدر الساعي لاقتناص نقاط المباراة الثلاث والاقتراب أكثر من ملامسة الدرع، إذ يعتلي الصدارة حالياً برصيد 46 نقطة.

وعلى عكس الشارقة المنتشي، تبدو أوضاع البرتقالي أقل مما كانت عليه في السابق، اذ سبق وخسر في آخر جولتين من الجزيرة وبني ياس، الأمر الذي جعله يتراجع للمركز التاسع برصيد 23 نقطة، ما يفرض عليه تحقيق نتيجة إيجابية للاستفاقة والخروج من كبوته «المؤقتة».

ولا يريد عجمان، بحسب ما أكد مدربه المصري، أيمن الرمادي، أن يكون فريقه جسراً يعبر من خلاله للفوز بلقب الدوري. وقال في المؤتمر الصحافي: «مع تقديري الكبير لفريق الشارقة ولمدربه عبدالعزيز العنبري، لا أتمنى أن تنتهي مسابقة الدوري مبكراً، ويتأجل إعلان البطل لمواجهات متأخرة من المسابقة، وإن كنت لا أشك للحظة واحدة من أن الملك سيتوّج باللقب هذا الموسم، لصعوبة أن يفوز جميع المنافسين على الشارقة في جميع المباريات المتبقية بالدوري».

ويدرك «الملك» أنه لن تنتظره مواجهة سهلة ضد أصحاب الأرض، خصوصاً أن البرتقالي من الأندية التي تجيد أمام الفرق الكبرى ويؤدي بصورة أفضل قياساً بمواجهاته أمام فرق أخرى.

وستكون العين على مهاجم الشارقة، البرازيلي ويلتون، الذي تراجع مستواه بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وبات حديث الشارع الرياضي، بعدما ارتبط اسمه بالزعيم العيناوي.

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