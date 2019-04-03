بيترهانسيل وسندرلاند يحافظان على صدارة رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حافظ السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والدراج البريطاني سام سندرلاند على صدارة الترتيب العام لرالي أبوظبي الصحراوي بعد ختام مرحلة «نيسان»البالغة مسافتها 297.9 كم، والتي ذهبت لصالح البولندي جاكوب برزيغونسكي صاحب أفضل توقيت في هذه المرحلة.

ورغم تسجيله أسرع زمن فإن برزيغونسكي مازال يحتل المركز الرابع في الترتيب العام. وسجل بيترهانسل وزوجته أندريا على متن سيارة ميني جيه سي ثاني أسرع زمن، ليستمرا في المركز الأول في صدارة الترتيب العام، متقدمين بفارق أربع دقائق و23 ثانية عن الهولندي بيرنهارد تن برينكه، الذي حل ثانياً على متن سيارة تويوتا هايلوكس.