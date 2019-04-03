5 لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة أثبتوا جدارتهم في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نجح بعض اللاعبين المستفيدين من القرار الخاص بالسماح للاعبين المقيمين، ومواليد الدولة، وأبناء المواطنات، بالمشاركة ضمن المسابقات الرسمية، في وضع بصمة فنية مؤثرة، خلال مشاركتهم مع أنديتهم في منافسات دوري الدرجة الأولى، ويبرز إلى الواجهة عدد من اللاعبين، الذين وضعوا فرقهم في المنافسة، مثل: لاعب حتا النيجيري فيكتور نوانيري، ومواطنه لاعب خورفكان ساهيد، ولاعب الحمرية العماني محمد غريب المطروشي، ولاعب خورفكان اليمني عادل جمال، إلا أن لاعب دبا الحصن المصري أحمد عبدالغني يتصدر المشهد بقوة، لما يتمتع به من إمكانات فنية وذهنية عالية، مهدت لطفرة بارزة في نتائج فريقه أوصلته للمركز الرابع.

وتالياً أبرز اللاعبين، الذين تألقوا في دوري «الهواة»، والدور الذي قاموا به مع فرقهم:

أحمد عبدالغني

يعتبر لاعب اتحاد كلباء السابق، ودبا الحصن الحالي، المصري أحمد عبدالغني، من أبرز اللاعبين المستفيدين من القرار الخاص بالسماح للاعبين المقيمين، ومواليد الدولة، وأبناء المواطنات، بالمشاركة ضمن المسابقات الرسمية، حيث أسهم بدور فني بارز مهد لأن يكسب دبا الحصن 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل، مسجلاً ثلاثة أهداف في خمس مباريات لعبها مع فريقه، وكان أبرزها هدفاً بمرمى العربي، وهدفين بمرمى الذيد، وصناعته أهدافاً أخرى حاسمة.

نوانيري

قاد اللاعب فيكتور نوانيري، الذي انضم لصفوف نادي حتا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فريقه لتحقيق أكثر من انتصار مهم، بعد أن سجل أربعة أهداف حاسمة في ست مباريات خاضها مع الفريق، فضلاً عن صناعته أهدافاً أخرى أعادت حتا للمنافسة في الصعود، أبرزها هدفان حاسمان قادا فريقه للفوز على دبا الحصن (5-1)، وهدف قاتل في مرمى العروبة بالدقيقة (90+3)، وهدف مهم في مرمى الحمرية قاد لنقطة التعادل في الدقيقة (90+2)، ليسهم نوانيري في كسب فريقه أهم خمس نقاط في رصيده.

عادل جمال

أسهم لاعب خورفكان اليمني من مواليد الدولة، عادل جمال، في ظهور فريقه بشكل متميز في بعض المباريات بتسجيله هدفين في مرمى التعاون والذيد، وإسهامه في تسجيل زملائه ثلاثة أهداف أخرى.

محمد غريب

يعتبر لاعب الحمرية، العماني محمد غريب المطروشي، من أبرز مكاسب دوري الدرجة الأولى، إذ أسهم في تطوير المردود الفني الجماعي لفريقه، الذي يحتل مركز وصيف دوري الدرجة الأولى، ويعتبر الأقرب للصعود للمحترفين، بعد أن سجل هدفين منهما هدف مميز بمرمى حتا، وصنع أربعة خلال مباريات الدوري، ويعد اللاعب الوحيد من بين هذه الفئة الذي لعب جميع المباريات.

ساهيد

أسهم لاعب خورفكان، النيجيري ساهيد، في تصدر فريقه دوري الدرجة الأولى، من خلال الدور المؤثر في خط الوسط، ورغم تعرضه للإصابة، فإنه تصدر لاعبي الدفاع والوسط في دوري الدرجة الأولى الأكثر تأثيراً، فضلاً عن أن تسديداته من مسافات بعيدة مهدت، لاحقاً، لأهداف مهمة سجلها الفريق.