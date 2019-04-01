نادي دبي للزوارق الشراعية يسيطر على مسابقات «جونيور ريغاتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية المحلية الحديثة «ناشئين»، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي للزوارق الشراعية (دوسك)، مشاركة 25 متسابقاً ومتسابقة من مختلف أندية الرياضات البحرية والأكاديميات المتخصصة في الشراعية الحديثة.

وتنافس أبطال المستقبل من المشاركين والمشاركات على كورس السباق في شواطئ جميرا، رغم التقلبات المختلفة في حالة البحر، وذلك عبر مراحل الجولة المتعددة التي شملت خمس مراحل في فئتي ليزر 4.7 ناشئين وناشئات واوبتمست صغار للجنسين، تميزت جميعها بالتنظيم الجيد والتنافس المثير والإثارة المتناهية، في أجواء متقلبة بعض الشيء، بسبب الحالة الجوية مع نهاية الأسبوع الماضي.

وحقق الهولندي جيمي مويلكير من نادي دبي للزوارق الشراعية (دوسك) المركز الأول، في فئة ليزر 4.7 ناشئين، فيما حصلت الجنوب افريقية انيكا فان رينسبورغ من نادي رأس الخيمة على المركز الأول للسيدات.

وفي منافسات فئة اوبتمست صغار فاز البريطاني شارلز ريفيس من نادي دبي للزوارق الشراعية بالمركز الأول. وفي منافسات الفتيات اوبتمست، حلت اليونانية ناديين تريغكونيس من نادي دبي للزوارق الشراعية بالمركز الأول.