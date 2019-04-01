الفجيرة تترقب مشاركة 1300 لاعب في مونديال بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن الاتحادان الدولي والإماراتي لبناء الأجسام، واللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام التي ستستضيفها الفجيرة، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل عن مشاركة 1300 لاعب في البطولة التي ستُقام منافساتها في مجمع زايد الرياضي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه في قاعة المؤتمرات بفندق سيجي الديار، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس الاتحاد الدولي روفائيل سانتوغا، ورئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد، ومدير مكتب هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز بوهندي، ومدير البطولة خليل معروف.

وأكد بن ماجد أن البطولة ستُقام للرجال وبأربع فئات هي بناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك والكلاسيك فيزيك، وبواقع 1300 لاعب من 140 دولة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة نسقت مع الاتحادين الدولي والإماراتي لتنظيم مميز يتناسب ومكانة الإمارات في هذا الجانب، والعمل على توفير فرص تنافس متكافئة للجميع.