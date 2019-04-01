العين لا يستطيع تكرار سيناريو النصر السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ردّ الشارقة على المشكّكين في قدرته على الاستمرار بالصدارة، خصوصاً إذا غاب عنه أحد لاعبيه الأجانب، وكان الاختبار الصعب أمام الجزيرة الذي كان يبحث عن ايقاف قطار الملك، وفي غياب لاعب الشارقة الأساسي، الأوزبكي شوكوروف، الذي أصيب مع منتخب بلاده، ليغيب عن بقية مباريات الفريق في البطولة، نجح الشارقة في تحقيق فوز غالٍ ومستحق على «فخر أبوظبي» بنتيجة 3-2 في الجولة 18، ليرفع رصيده إلى النقطة 46 ويبقى في قمة الدوري وحيداً، بفارق ثماني نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

الكثيرون يتحدثون عن هبوط مستوى منافسي الشارقة هذا الموسم، وهو ما أسهم في ابتعاد الفريق بالصدارة وتحقيق المفاجأة، لكن الواقع هو أن الشارقة تخطى أكثر من 60٪ من البطولة، وهو متصدر بفارق ثماني نقاط، وايضاً من دون خسارة، وهي أرقام فريق يبحث عن التتويج بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

كما شهدت الجولة 18 اشتعال صراع الهبوط بتحقيق دبا لفوز غير متوقع على النصر بعد 13 مباراة لم يتذوق فيها الفريق طعم الفوز، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة، ويقترب من فريقي الإمارات والفجيرة، وكلاهما خسر في الجولة 18.

ورصدت «الإمارات اليوم» رأي الجمهور في فرصة فريق العين بالاقتراب من صدارة الشارقة بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. هل يستطيع العين اللحاق بالشارقة وانتزاع صدارة الدوري كما فعل النصر مع الهلال في الدوري السعودي؟ وتم رصد ثلاث إجابات، هي: نعم يستطيع، لا.. لصعوبة المهمة، الكلمة في يد الشارقة.

ورأت النسبة الأكبر من المشاركين في التصويت أن الشارقة يستطيع الحفاظ على الصدارة التي وصل إليها بمجهوده بنسبة 36٪، مقابل 34٪ من النسبة رأت صعوبة المهمة على فريق العين، بينما أجمع 30٪ على قدرة العين على تكرار سيناريو الدوري السعودي، حيث إن في استطاعة العين أن يصل إلى صدارة الدوري وتكرار سيناريو النصر في الدوري السعودي.

واتفق لاعب النصر السابق سالم ربيع، مع الجمهور على أن الشارقة فقط هو من يستطيع أن يحدد صدارة البطولة، وأنه هو من يستطيع أن يفقدها، موضحاً أن الفريق الذي لم يخسر في 18 جولة والبقاء في الصدارة منفرداً بفارق ثماني نقاط يستطيع أن يكون بطل الدوري بالتأكيد، بغض النظر عن المشكلات التي تمر بها الأندية الأخرى. وقال سالم ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «فريق الشارقة هو الآن الأفضل والأكثر حضوراً وانتصاراً، ويجب أن يأخذ حقه في الوصول إلى لقب الدوري ومعانقته بعد غياب طويل، إذ تخطى أكثر من 65٪ من البطولة وهو متصدر ودون خسارة، ويفوز على منافسيه واحداً تلو الآخر وبالتالي هو الأحق، أما فريق العين فليس بالحال نفسه للموسم الماضي، إذ تغير الفريق كثيراً، ولم يقدم المستوى المنتظر منه». وتابع: «فترة توقف الدوري أضرت بعض الفرق، لكنها كانت ايجابية لفرق أخرى، مثل دبا الذي حقق الفوز على النصر، إضافة إلى الوصل وشباب الأهلي المستفيد الأكبر من توقف الدوري، حيث حصل على بطولة كأس الخليج العربي، إضافة إلى الصعود للدور النهائي لكأس رئيس الدولة، وكلها أمور ايجابية، ولكن بشكل عام لم نشاهد المستوى المتطور والأفضل من السابق، إلا في بعض الأوقات البسيطة من المباريات».

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