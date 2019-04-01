وسائل الإعلام العالمية منبهرة بقدرات «ثندر سنو»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبرزت وسائل الإعلام العالمية الفوز التاريخي الذي حققه الجواد «ثندر سنو» المملوك لفريق غودولفين، وانتزاعه لقب كأس دبي العالمي، أول من أمس، متفوقاً على الجواد الأميركي «غرونوسكي»، الذي أهدر فرصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ونشرت صحيفة «بي بي سي» البريطانية تقريراً مطولاً عن أمسية كأس دبي العالمي، إذ أشادت بالإنجاز الكبير الذي حققه «ثندر سنو»، لافتة إلى أنها كانت ليلة تاريخية للفارس كريستوف سوميلون، الذي حقق لقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية في تاريخه، وأشادت بأداء «ثندر سنو»، لافتة إلى أن فريق غودولفين كرر إنجاز نسخة العام الماضي، عندما حقق أربعة انتصارات رائعة عن طريق بطل كأس دبي العالمي، و«بن بطل»، و«جنغل كات»، و«هوكبيل».

وأوضحت: في النسخة الـ24 لم تقتصر إنجازات غودولفين على الفوز بكأس دبي العالمي، وإنما كان الفوز بأربعة سباقات بصفة عامة في الأمسية الأغلى على مستوى العالم، لتؤكد القوة التي يمتلكها الفريق، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ إن غودولفين هيمن على سباقات كأس دبي الذهبي والقوز للسرعة ودبي شيماء كلاسيك عن طريق الخيول «كروس كاونتر» و«بلو بوينت» و«أولد بيرشيان»، إلى جانب الشوط الرئيس كأس دبي العالمي مجدداً.

من جهتها، أشادت شبكة «يورو نيوز» بإنجاز غودولفين، وقالت إن الجواد «ثندر سنو» بقيادة كريستوف سوميلون فرض سيطرته على سباق كأس دبي العالمي للخيول التي تبلغ قيمة جوائزها 12 مليون دولار، متفوقاً على الجواد الأميركي «غرونوسكي» بفارق أنف.

وتابعت: «تقدم ثندر سنو للصدارة بعد بداية قوية، وأنهى السباق بشكل مذهل متفوقاً بفارق أنف عن غرونوسكي أمام ما يقارب 70 ألف متفرج، ليكرر الإنجاز الذي حققه العام الماضي عندما حطم الرقم القياسي لسباق 2000 متر لسباق كأس دبي محققاً دقيقتين و1.38 ثانية، لينال جائزة قدرها ستة ملايين دولار بقيادة المدرب المخضرم بن سرور، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في بريطانيا أربع مرات، قبل أن يحصل على الجائزة الأكبر في 2019 والبالغة 7.2 ملايين دولار لبطل الكأس».

وأثنت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية على «ثندر سنو»، موضحة أن الجواد الذي يعود لإسطبلات غودولفين التابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فاز بسباق كأس دبي العالمي، للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت: «انتزع ثندر سنو وراكبه المدافع عن اللقب كريستوف سوميلون، المركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقتين وثلاث ثوانٍ و87 جزءاً من الثانية، بفارق أنف فقط عن منافسه غرونوسكي الذي حل ثانياً».

في المقابل، اعترفت وسائل الإعلام الأميركية بالتفوق الإماراتي على الخيول الأميركية في أمسية كأس دبي العالمي، إذ نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً أشادت فيه بالإنجاز، مؤكدة أن «ثندر سنو» حقق اللقب بجدارة، لافتة إلى أنه حقق إنجازاً فريداً من نوعه بفوزه باللقب للمرة الثانية على التوالي، ويصبح أول خيل في التاريخ يحقق الثنائية في الكأس الأغلى عالمياً.

وذكرت: «انتزع ثندر سنو خمس سنوات الفوز من أكبر منافسيه المهر الأميركي غرونوسكي، بعدما نجح الفارس كريستوف سوميلون الذي انطلق من البوابة الـ12 البعيدة عن المنافسة بطريقة احترافية، ليتمركز ثندر سنو بالقرب من أصحاب الصدارة نورث أميركا وجونفيرا وكابيزانو، وينهي السباق في المركز الأول بجدارة».

من جهتها، أكدت صحيفة «ريسينغ بوست» أن فوز ثندر سنو بكأس دبي العالمي يعد إنجازاً تاريخياً خارقاً بفوزه الثاني بهذا الكأس العالمي على التوالي، مبينة أن الفارس كريستوف سوميلون قدم عرضاً قوياً أثبت من خلاله مقدرته ومعرفته بالجواد البطل والذي قاده للفوز العام الماضي، كما سبق أن قاده في فرنسا.

ولاقى التنظيم الرائع والمثالي لسباق الخيول الأغلى في التاريخ إشادة كبيرة عالمياً، وتصدر الجواد «ثندر سنو» الحدث بفوزه المثير على أكبر منافسيه «غرونوسكي»، وقالت مجلة «فوربس»: «تحت أنظار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كسب ثندر سنو الرهان وفاز على غرونوسكي، بمقدار أنف»، مؤكدة أن «أداء الجواد كان ببساطة الأفضل».

أما صحيفة «ماركا» الإسبانية، ورغم تركيزها على كرة القدم، فإنها اهتمت بالحدث العالمي، وقالت: «ثندر سنو يفوز بكأس دبي العالمي بعد الاحتكام إلى صورة النهاية»، مشيرة إلى أن الجواد المملوك لغودولفين حقق إنجازاً تاريخياً، بجانب تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي.

من جانبها، كتبت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «كأس دبي العالمي.. فوز مثالي ثانٍ لـ(ثندر سنو)»، وأضافت: «تحت أنظار أكثر من 60 ألفاً في مضمار ميدان، السباق الأغلى عالمياً ذهب لجواد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

كما أبدت صحيفة «مترو تايم» البلجيكية سعادتها بفوز الفارس البلجيكي كريستوف سوميلون الذي قاد الجواد «ثندر سنو» لمنصات التتويج، وقالت: «كريستوف والجواد سنو يفوزان للعام الثاني على التولي في كأس دبي العالمي، إذ إن عزيمة الفارس البلجيكي ساعدت ثندر سنو لهزيمة غرونوسكي في الأمتار الأخيرة»، بينما أبرزت صحيفة «ذا ستار» الماليزية الفوز الدارمي الذي حققه ثندر سنو في كأس دبي العالمي، ودخوله التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.