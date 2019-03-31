سوداني يحالفه الحظ في 50 مناسبة بـ «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف السوداني حافظ عثمان محمد علي، المقيم في دبي، عن أن الحظ كان حليفه بسباقات مضمار ميدان للخيول في 50 مناسبة، عبر الفوز بجوائز ترشيحات الجمهور، منذ متابعته السباقات في دبي على مدار 18 عاماً، أبرزها في أمسية كأس دبي العالمي في 2012، حين توّج بجائزة الترشيحات الصحيحة للخيول الفائزة في ثلاثة من أصل تسعة أشواط من الأمسية، وحصل على 10 آلاف درهم.

وقال حافظ البالغ من العمر 39 عاماً، لـ«الإمارات اليوم»: «جوائز الترشيحات السخية لأمسية كأس دبي العالمي، وراء المشاركة الكثيفة لجمهور مدرجات ميدان بصورة عامة والجالية السودانية على وجه التحديد، خصوصاً أن رياضة الخيول من الرياضات التراثية في السودان منذ مطلع القرن الماضي، وأحرص بصورة دائمة على حضور سباقات ميدان، وقد حالفني الحظ في توقع الخيول الفائزة، وأغلبها في جوائز ترشيحات الجمهور الصغيرة، بين 1500 و10 آلاف درهم».

وأضاف: «منذ العام الماضي أصبحت أشارك في مسابقات الجمال، كوني أتابع دائماً أمسية السباق، بالإضافة إلى الحرص على المشاركة في الترشيحات، وقد شاركت في النسخة الحالية بزي جديد».

وتابع: «في كل سباق أعمد إلى التوجه بصورة مباشرة إلى الأوراق الرسمية التي تتضمن مسابقة ترشيحات الجمهور، وأعمد إلى اختيار الخيول وفقاً لتوقعاتي وبناءً على خبراتي في متابعة السباقات، وحالفني الحظ على مدار الأعوام الـ18 الماضية».

وقال حافظ إن النسخة 24 كانت صعبة على الجميع في الترشيحات، وأوضح: «اللافت في النسخة الحالية كان صعوبة توقع الأشواط التسعة في ظل نظام جديد لمسابقة الترشيحات، ما يحد من فرص الفوز واقتصارها بصورة كبيرة على شريحة أصحاب الخبرات والمعرفة التامة بأغلب الخيول».

واختتم: «قوة سباق كأس دبي العالمي تمثل عامل جذب لمختلف شرائح الجمهور، سواء للقادمين من داخل الدولة أو من الخارج».

يذكر أن سباق كأس دبي العالمي في كل عام يشهد حضور أكثر من 82 ألف متفرج، واللافت هو الحضور الدائم والكبير لأبناء الجالية السودانية. وتجتذب أيضاً الجوائز المغرية الحضور، خصوصاً أن إجمالي جوائز ترشيحات الجمهور يصل إلى 560 ألف درهم للترشيحات الصحيحة للأشواط التسعة معاً، بالإضافة إلى جائزة 100 ألف درهم تذهب لصاحب الحظ السعيد، الذي ينجح في ترشيح الفائزين في ستة من أصل الأشواط التسعة.

560

ألف درهم إجمالي الجوائز المخصصة لترشيحات الجمهور الصحيحة في سباق كأس دبي العالمي.