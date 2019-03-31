انطلاق تصفيات مونديال هوكي الجليد اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، مساء اليوم، في أبوظبي تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد (المستوى الثالث)، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل. ويقام الافتتاح الساعة 7:50 مساء، تنطلق بعدها مباراة المنتخب مع هونغ كونغ بـ10 دقائق.

وفي اليوم الأول للتصفيات يلتقي منتخب البوسنة والهرسك وتايلاند في أولى المباريات التي تبدأ الساعة 12 ظهراً، وفي المباراة الثانية يلعب المنتخب الكويتي مع نظيره منتخب قرغيزستان، الساعة الرابعة عصراً، وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقة التأهل الوحيدة لمونديال هوكي الجليد، ويدير المباريات طاقم تحكيمي من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، ومن المنتظر أن تشهد المباريات مستوى فنياً مرتفعاً لحصد نقاط كل مباراة، ونظراً إلى قوة المنافسة لخطف بطاقة التأهل الوحيدة.