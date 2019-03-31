قبعات حسناوات «كأس دبي العالمي» تباع بـ 1800 درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الروسية أكترينا زابينا، مديرة أحد المتاجر في مضمار ميدان الداخلي، أن أسعار التذكارات المصنّعة يدوياً، والمستوحاة من سباقات الخيل في دبي، بجانب قبعات مخصصة للحسناوات الراغبات في المشاركة في مسابقات الجمال التي تقام على هامش أمسيات السباق، راوحت بين 70 و1800 درهم.

وقالت أكترينا لـ«الإمارات اليوم»: «أحرص منذ عام 2010 على القدوم سنوياً إلى دبي، واستئجار محل داخل مضمار ميدان، يتم فيه عرض تذكارات مصنعة يدوياً تتعلق برياضة الخيول والسباقات، بجانب تخصيص مساحة لعرض أحدث القبعات المخصصة للحسناوات الراغبات في المشاركة في مسابقات الجمال، وبأسعار تذكارات تبدأ من 70 درهماً، مقارنة بأسعار قبعات تراوح بين 250 و1800 درهم».

موضحة: «تجربتي الأولى في عام 2010 كانت رواء زيادة نشاطي التجاري على هامش أمسيات الكأس، ما دفعني في عام 2012 لافتتاح شركة خاصة في روسيا لهذه الغاية، نعمل خلالها على مدار عام كامل لصناعة المشغولات والتذكارات والقبعات التي يتم شحنها مع منتصف شهر مارس من كل عام، بهدف عرضها هنا في ميدان، على هامش أمسيات (كأس دبي العالمي)، خصوصاً أن العديد من رواد ميدان الدائمين باتوا يطالبوني بتصاميم خاصة للقبعات، بهدف استخدامها في مسابقات الجمال».

وأضافت: «يقتصر سباق كأس دبي العالمي على أمسية واحدة، إلا أنني راضية لحجم المبيعات التي أحققها على مدار ساعاته الـ10، وهو الهدف ذاته الذي يشاطرني فيه العديد من المحال الأخرى».

وأكملت: «ازدهار أمسيات كأس دبي العالمي، ومنها الفعاليات المصاحبة كمسابقات الجمال بفئاتها المختلفة، سواء أجمل قبعة، وأكثر قبعة ابتكاراً وغيرهما، فضلاً عن الظروف المناخية التي رافقت الأمسية، كانت وراء تنامي حجم المبيعات في النسخة الحالية، خصوصاً من الجمهور الياباني والكوري، الذي توافد بكثافة هذا العام على شراء القبعات التي بلغ أقصى سعر لها 1800 درهم».