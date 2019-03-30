لجنة أمن وسلامة الملاعب بعجمان تباشر الإجراءات التقييمية للمنشآت الرياضية في الامارة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة مراعاة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية.

تم تشكيل لجنة لإمارة عجمان تابعة للهيئة العامة للرياضة، وتضم أعضاء من شرطة عجمان والدفاع المدني، وذلك لمراجعة وتقييم كل معايير واشتراطات الأمن والسلامة للمرافق والمنشآت الرياضية في الإمارة.

وزار وفد اللجنة نادي عجمان الثقافي، وتضمن المقدم يحى خلف المطروشي مدير مركز شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان، والمقدم رائد الزعابي من الادارة العامة للدفاع المدني والرائد محمد حسين الشامسي من شرطة عجمان وعدد من المسؤولين، حيث استقبل اللجنة خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان مشيدا بالتوجيهات السامية لتطبيق اشتراطات المنشآت الرياضية الآمنة.

وقال المقدم يحيى خلف المطروشي أن اللجنة تفقدت جميع المرافق في النادي ووقفت على كافة المتطلبات المستهدفة للوصول الى منشأة رياضية آمنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية لاعلاء للمصلحة العامة، من خلال تطبيق النظم والمعايير الدولية الخاصة التي تضمن سلامة أبناء الوطن والمتعاملين مع المنشآت الرياضية.

وأضاف أن اللجنة ستعمل بالصورة المثلى لتحقيق استدامة وسلامة المنشآت الرياضية في عجمان، بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرياضة لإنجاح المهام وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية المرتبطة بالممارسة الرياضية وفقاً للمعاير الدولية.