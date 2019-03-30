بني ياس «شامخ» أمام عجمان

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استعاد فريق بني ياس طريق الانتصارات مجدداً، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوز ثمين على ضيفه عجمان 3-1، أمس، على استاد بني ياس بالشامخة، ضمن الجولة 18، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، ويدخل بقوة في سباق المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، فيما تجمدت نقاط عجمان عند 23 في المركز الثامن. ولم يجد السماوي صعوبة تذكر في تحقيق الفوز، وسجل الأهداف على مدار شوطي اللقاء، إذ أحرز الهولندي ليوري جورج الهدف الأول في الدقيقة 12، ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى ضاعف «السماوي» النتيجة بالهدف الثاني بالنيران الصديقة، حينما سجل البرازيلي فاندر فييرا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه. واستفاد أصحاب الأرض من فرصهم، وسجلوا الهدف الثالث بواسطة الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 69، وأكمل عجمان الدقائق الخمس الأخيرة بـ10 لاعبين، بعد أن طرد حسن زهران بالبطاقة الحمراء المباشرة، بسبب تدخل عنيف، فيما سجل السنغالي مامي تيام هدف عجمان في الدقيقة 1+90.