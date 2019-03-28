منصور بن محمد يشهد قرعة «كأس دبي العالمي» الـ 24

المصدر: جوني جبور ـ دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، حفل مراسم سحب قرعة النسخة 24 من أمسية «كأس دبي العالمي»، الذي أقيم أمس بمضمار ميدان، وتسلطت الأضواء على قرعة الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي» للخيول الـ13 المنافسة على لقب أغلى أشواط سباقات الخيل في العالم، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 مليون دولار، وأسفرت نتائجه عن وضع حامل اللقب وجواد غودولفين «ثندر سنو» في مهمة صعبة نسبياً بالانطلاق بعد غدٍ من البوابة 12، مقارنة بمهام أكثر سهولة لبقية الخيول المحلية الخمسة، ومن أبرزها حلول «كابيزانو» و«نورث أمريكا» المنافسين الأبرز على اللقب والمملوكين لكل من سلطان علي السبوسي، ورمضان قاديروف على التوالي، في البوابتين اللتين يفضلان الانطلاق منها في السباقات، ممثلة بالبوابتين الثانية والثالثة.

وبصورة مغايرة خدمت القرعة بدرجة كبيرة الممثلين الخمسة للخيول الأميركية الساعية لاستعادة لقب الشوط التاسع «كأس دبي العالمي» منذ انتصارها الأخير مع «كاليفورنيا كروم» في نسخة 2016، بعد أن منحت بطل سباق «سانتا أنتا» الأميركي الجواد «بافيل» المملوك لريدام ريسنيغ وبإشراف المدرب دوغ أونيل في الحارة السادسة، في بوابة انطلاقة مثالية للجواد البالغ من العمر خمس سنوات الساعي لتعويض مركزه الرابع في مشاركته في نسخة كأس دبي العالمي للعام الماضي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الجواد «سيكينغ ذا سول» المملوك لتشارلز إي فيبك الذي سينطلق في سباق السبت من البوابة الخامسة في مركز عادة ما يحقق عليه نتائج باهرة ونجح من خلاله في حصد ثلاثة من اصل انتصاراته الستة في عالم سباقات الخيل، وانتقالاً للجواد «أوديبل» المملوك لوين ستار تشاينا هاوس ستارليت هيد، الذي سينطلق من الحارة الرابعة ويعد من أقوى المنافسين على اللقب من خلال سجل انتصارات مشرف بتحقيقه الفوز في خمس مشاركات من أصل مشاركاته التسع، وانتهاءً بالجواد «يوشيدا» لتشينا هاوس كلوب الذي حل في البوابة العاشرة ويعد من أكثر الخيول الأميركية تمرساً على مسافة 2000 متر رملي المماثلة لطول ونوع المسار لشوط كأس دبي العالمي.

وتعد الأشواط التسعة المكونة لسباق «كأس دبي العالمي»، الذي يحتفل يوم السبت المقبل بانطلاق النسخة الـ24 الأعلى عالمياً من حيث الجوائز المالية والبالغة 35 مليون دولار، والتي ستتنافس على حصدها 109 من أقوى خيول العالم.

وتأتي أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق لكل خيل من الخيول المشاركة، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من 4 إلى 7، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لبقية الخيول التي تأتي بخانات بعيدة عن المنتصف، خصوصاً تلك التي تضعها القرعة في كل من الخانتين الأولى أو الأخيرة.

وتتمثل المشاركة الإماراتية والخيول المحلية في الشوط التاسع «كأس دبي العالمي» في ستة خيول، يتولى تدريب ثلاثة منها المدرب سالم بن غدير ممثلة بـ«كابيزانو» المملوك لسطان علي السبوسي، و«إكسلرود» و«جرونكوسكي» المملوكين لنقابة فينكس للتهجين، وصولاً للمدرب الوطني سعيد بن سرور الساعي لكتابة التاريخ مع جواد غودولفين «ثندر سنو»، وانتقالاً إلى المدرب أحمد بن حرمش الذي يشرف على الجواد «نيو تريلز» الذي سينطلق من البوابة التاسعة بشعار أصغر ملاك الخيل الذين مروا بتاريخ كأس دبي العالمي المالك حمدان بن سلطان السبوسي (تسع سنوات)، وانتهاءً بالجواد «نورث أمريكا» المملوك لرمضان قاديروف، الذي يشرف على تدريبه ساتيش سيمار.

وبالعودة إلى تفاصيل مراسم قرعة الشوط الرئيس لسباق السبت، الذي ترعاه «طيران الإمارات» للعام الـ24 على التوالي، والذي تولت مضيفاته تباعاً مهام سحب مجسمات لقبعات الفرسان مخبأ في كل منها اسم أحد الجياد المنافسة على اللقب، مع اتاحة الفرصة لمالك أو مدرب الخيل الذي تم سحب اسمه بالاعتماد على الحظ بالدرجة الأولى، في اختيار البوابة، ما أتاح للملاك أو المدربين الذين تم سحب اسمائهم مبكراً الحصول على بوابات افضل من تلك التي سحب أسماء خيولها بصورة متأخرة، ما أعطى فرصاً جيدة لبعضها وصعبة للبعض الآخر، ومنها اختيار كل من ملاك ومدربي الجياد «غنيفيرا» لمالكه الأميركي سالمون ديل فالي اختيار البوابة الأولى التي يفضل دائماً الانطلاق منها، والمدرب سالم بن غدير اختيار البوابة رقم «2» التي يفضلها الجواد «كابيزانو» للانطلاق منها نحو تحقيق الانتصارات، والأمر ذاته ينطبق على البوابة الثالثة التي اختارها المدرب ساتيش سيمار للجواد «نورث أمريكا» لانتزاع اللقب وتعويض مركزه العاشر في نسخة العام الماضي، قبل أن تمنح القرعة ذاتها فرصاً أصعب للمرشحين أمثال ممثل اليابان الجواد «كي تي بريف» المملوك لكازويوشي تاكيموتو الذي سينطلق من البوابة 11، والظهور الأول تاريخياً في الكأس لخيول كوريا الجنوبية مع الجواد «دولكونغ» المملوك لـ «لي تي إن» والذي سينطلق من البوابة 13 والأخيرة.

حضر مراسم القرعة كل من رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان، سعيد الطاير، وعدد غفير من ممثلي الشركات الراعية، وملاك ومدربي، وفرسان الخيول المشاركة، وحشد غفير من ضيوف الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

للإطلاع على نتائج قرعة الشوط التاسع «كأس دبي العالمي» ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أصغر ملاك الخيل في كأس دبي العالمي عازم على الفوز

كشف أصغر ملاك الخيول المشاركة في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» حمدان بن سلطان السبوسي (تسع سنوات)، عن عزمه تحقيق الفوز بالاتكال على خدمات الجواد «نيو تريلز».

وقال حمدان لـ«الإمارات اليوم»: «أفخر بأن أكون من أصغر ملاك الخيل المنافسين على لقب أغنى وأغلى أشواط الخيل على العالم، وأتطلع إلى تحقيق حلم الفوز بالاتكال على جواد قوي بحجم (نيو تريلز)، بجانب خبرات المدرب الوطني أحمد بن حرمش».

وأضاف: «الوجود ضمن هذه القائمة من أكبر ملاك الخيول في العالم هو إنجاز بحد ذاته، واتطلع قدماً لسباق السبت بشعار المنافسة على اللقب».

بن سرور: البوابة 12 ليست عائقاً أمام «ثندر سنو»

أكد المدرب الوطني سعيد بن سرور، أن حلول حامل اللقب «ثندر سنو» في البوابة 12 ليس عائقاً أمام الجواد البالغ من العمر خمس سنوات في تكرار سيناريو العام الماضي، وتحقيق إنجاز غير مسبوق بأن يصبح أول حصان يحقق اللقب للمرة الثانية.

وقال بن سرور: «وتيرة السباق هي بالدرجة الأولى التي تحدّد سير المجريات، خصوصاً أن مسافة 2000 متر تسمح للجياد التي وضعتها القرعة في بوابات بعيدة في التعويض، ونتطلع قدماً إلى سباق السبت الذي يحفل بأسماء كبيرة تعد الأقوى على صعيد سباقات الخيل العالمي».

وأضاف: «التدريبات الأخيرة لـ(ثندر سنو) تؤكد جهوزيته لسباق السبت».

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مليون دولار مجموع الجوائز المالية للشوط التاسع من كأس دبي العالمي.