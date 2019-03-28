رئيس هيئة الرياضة يكرّم العدّاء خالد السويدي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، أمس، العدّاء الإماراتي، الدكتور خالد جمال السويدي، الذي أتم مبادرة «جري أبوظبي - مكة المكرمة» مشياً على الأقدام، التي انطلقت في مطلع فبراير الماضي، قاطعا 2070 كيلومتراً، توثيقاً للعلاقات والروابط الأخوية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال الرميثي في تصريحات صحافية: «الإمارات تعتز بقيادة رشيدة جعلت الشباب واهتماماتهم نصب أولوياتها، وأتاحت أمامهم الفرص وذللت الصعب لخوض كل المغامرات والتجارب العائدة بالنفع العام عليهم وعلى وطنهم، فكانت النتيجة ما نراه اليوم من إنجازات تستحق التقدير والتكريم»، وأشاد بالمبادرة وبما قدمه خالد من ترجمة لهمة وصلابة أبناء الإمارات، وقدرتهم على تخطي الصعاب وقهر المستحيل.