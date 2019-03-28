الوحدة يهزم العين بثلاثية في كأس زايد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حقّق الوحدة فوزاً كبيراً على العين بثلاثة أهداف دون مقابل، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة كأس زايد الدولية الـ19 للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم، التي تقام على ملاعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، بمشاركة ستة أندية، هي الوحدة والجزيرة والعين ورينجرز الأسكتلندي وبارتيزان الصربي وچيلينا السلوڤاكي.

وأحرز أهداف الوحدة محمد ماجد السناني (هدفان) في الدقيقتين 28 و47، وسجل الهدف الثالث علي محمد علي في الدقيقة 64، وحصل لاعب الوحدة عوض محمد عوض على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز الجزيرة على بارتيزان الصربي بهدف واحد دون رد، أحرزه هزاع سبيت خاطر في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وفاز لاعب الجزيرة محمد عبدالله بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثالثة فاز رينجرز الأسكتلندي على جيلينا السلوفاكي 6-1.