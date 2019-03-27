الحوسني: لم نكن نتمنّى إقامة مباريات الدوري في توقيت كأس دبي العالمي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وليد الحوسني، أن اللجنة لم تكن تتمنّى أو ترغب في إقامة ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي، السبت المقبل، في اليوم نفسه الذي يشهد إقامة أهم سباقات الخيول في العالم، كأس دبي العالمي.

وقال الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لاشك في أن كأس دبي العالمي حدث مهم ينتظره الكثيرون، ومن أهم الأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة كل عام، ولكن كان قرار لجنة دوري المحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، في اليوم نفسه الذي يشهد إقامة كأس دبي العالمي، قراراً خارجاً عن إرادتها، بسبب ضغط المباريات، وعدم وجود فرصة لعمل تعديلات على الروزنامة.

وأوضح: «موسم 2018-2019 يُعد استثنائياً من الجوانب كافة، خصوصاً أن الإمارات استضافت الحدث الأكبر في تاريخ قارة آسيا، بتنظيم كأس آسيا 2019 في يناير وفبراير الماضيين، ما أسهم في توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، بينما استضافت الإمارات أيضاً كأس العالم للأندية في ديسمبر 2018».

وأضاف: «الأمر لم يقتصر على مونديال الأندية أو توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة القارية، ولكن الشهر الجاري نشهد تصفيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما يوجد التوقف الدولي الذي يشهد خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين، وكلها أمور تم وضعها في الاعتبار، عندما تم وضع روزنامة المباريات قبل بداية الموسم الجاري».

وأشار الحوسني إلى أن لجنة دوري المحترفين لم يكن أمامها غير إقامة نهائي كأس الخليج العربي، الجمعة الماضية، وقال: «كنا نتمنّى بالتأكيد أن يخوض الوحدة وشباب الأهلي المباراة بصفوف مكتملة، دون أي غيابات، ولكن كما ذكرت ضغط المباريات أسهم في عدم القدرة على تغيير موعد المباراة النهائية».

وتابع: «الأمر نفسه ينطبق على مباريات دبا الفجيرة مع النصر، والوصل مع الظفرة، والعين مع الفجيرة، التي ستقام السبت المقبل، إذ تمت مراعاة إقامتها في هذا التوقيت، حتى تكون الفرصة مناسبة أمام الأندية قبل خوض مباريات الجولة الـ19 التي ستقام على ثلاثة أيام، هي: الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة».

وأوضح المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين أنه: عندما تم اختيار إقامة مباريات في اليوم نفسه الخاص بإقامة كأس دبي العالمي، تم الوضع في الاعتبار أن الجمهور الذي يتابع مباريات الكرة مختلف عن الفئة التي تتابع منافسات سباقات الخيول، لذلك نتوقع ألا يكون هناك تأثير كبير، لتزامن الحدثين في التوقيت نفسه. وشدد على أنه لو كانت هناك فرصة لتقديم أو تأخير هذه المباريات، لكانت لجنة دوري المحترفين ستقوم بذلك الأمر، أو أنها لن تنظم مباريات في هذا اليوم.