تيغالي متفائل بـ «آسيا» بعد وداع الوحدة «محلياً»

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعتبر مهاجم الوحدة، الأرجنتيني سبستيان تيغالي، أنهم أصبحوا (كفريق) مطالبين بالاستفادة من المباريات المتبقية بدوري الخليج العربي لكرة القدم، من أجل التحضير للمواجهات التي تنتظرهم في دوري أبطال آسيا بعد فقدانهم لقب كأس الخليج العربي لمصلحة شباب الأهلي، وبالتالي وداع البطولات المحلية لهذا الموسم خصوصاً أن فرصتهم تقلصت في المنافسة في لقب الدوري مع وصول الفارق بينهم وبين الشارقة المتصدر إلى 16 نقطة، قبل تسع جولات من خط النهاية.

وقال تيغالي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تحدث مع زملائه عقب خسارتهم لقب كأس الخليج العربي الجمعة الماضية، أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-1، وأخبرهم بضرورة استغلال ما تبقى من مباريات في الموسم من أجل الاستعداد للمواجهات القوية التي تنتظرهم في دوري أبطال آسيا، الذي أصبحت المنافسة عليه هدفاً أساسياً لـ«العنابي» في الوقت الحالي من أجل التعويض. وسيخوض الوحدة مواجهتين في دوري الخليج العربي أمام الإمارات على استاد آل نهيان، والظفرة على استاد حمدان بن زايد، قبل السفر إلى قطر لمواجهة الريان في الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية، فيما سيخوض تحدياً من العيار الثقيل أمام النصر على ملعبه ضمن الجولة الـ20، قبل أن يستضيف الريان في الجولة الرابعة من الآسيوية. وقال الهداف التاريخي لفريق الوحدة إن الفرصة حالياً أمامهم لاستعادة الثقة بأنفسهم مجدداً، بعد خسارة لقب الكأس، وذلك بتقديم نتائج قوية في دوري أبطال آسيا بداية من المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق الريان، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من المنافسة التي يحتل فيها الفريق المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف، عن الاتحاد السعودي.