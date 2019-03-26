التعادل يكفي «الأولمبي» للتأهل على حساب الأخضر اليوم

المصدر: سيد مصطفى - الرياض

يواجه المنتخب الأولمبي نظيره السعودي، عند الـ9:25 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في ختام لقاءات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويدخل الأبيض اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل، لحسم بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، التي ستقام في تايلاند في يناير من العام المقبل، بمشاركة 15 منتخباً من القارة الصفراء.

وخدمت الجولة الثانية المنتخب الإماراتي، حينما فاز على المالديف بثلاثة أهداف دون رد، بينما اكتفى الأخضر بالفوز على لبنان بهدفين نظيفين.

وأهلت هاتان النتيجتان المنتخب الأولمبي لتصدر مجموعته برصيد ست نقاط، وهو الرصيد نفسه للأخضر، لكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، إذ سجل المنتخب الوطني تسعة أهداف في مباراتين، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً، بينما يملك الأخضر ثمانية أهداف.

وبعكس الوضعية الجيدة للأبيض، فقد تعقدت الأمور على الأخضر الذي لم يعد لديه أي خيارات سوى الفوز الليلة.

وسيدخل المنتخب السعودي في سيناريوهات «مُعقدة»، إذا تعادل الليلة، إذ سيكون لزاماً عليه الانتظار لمعرفة نتائج المجموعات الـ10 الأخرى، للصعود ضمن أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ويقضي نظام التصفيات بتأهل المتصدر من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات صاحبة المركز الثاني، التي قد تزيد إلى خمسة منتخبات، في حال تأهل تايلاند الدولة المستضيفة للنهائيات كمتصدر عن المجموعة الـ11.

ووفقاً للوائح المسابقة، تلغى نتائج الفريق صاحب المركز الأخير من حسابات تحديد أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني، بعد انسحاب باكستان من المجموعة السادسة. وتنتاب مدرب المنتخب الاولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، حالة من التفاؤل عشية مواجهة السعودية، على الرغم من صعوبة المواجهة، وحاجة المنافس للنقاط الثلاث للتأهل.

وقال سكورزا، في تصريحات صحافية: «قمنا بالكثير من الأشياء الصحيحة في مباراتي لبنان والمالديف، ويجب ألا نترك الأمور تفلت من أيدينا في مباراة السعودية، علينا فقط التحلي بالثقة والرغبة في القيام بالأمر المطلوب ضد السعودية، ونحن قادرون على ذلك».

وأضاف: «في كل الأحوال سنلعب أمام الأخضر للفوز حتى لو يكفينا التعادل، لكن من المهم أن نكون أكثر تركيزاً، وألا نقع في بعض الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة المالديف بالتسرع وعدم التركيز أمام المرمى، الأمر الذي أضاع علينا فرصة مضاعفة النتيجة».

وأشار: «أمام المالديف دفعنا بعناصر لم تُشارك ضد لبنان، بعدما تعرض بعض اللاعبين لإصابات طفيفة، لكنني كنت مضطراً لإشراك زايد العامري في الحصة الثانية من المباراة، لتطوير الأداء الهجومي للأبيض».

وحول الملاحظات الفنية التي رصدها على المنتخب السعودي، قال سكورزا: «هي مواجهة صعبة، ولم تتغير نظرتنا لها من قبل أن نأتي إلى الرياض، فالأخضر منتخب متجانس ولديه لاعبون عديدون صعدوا معنا من المراحل السنية المختلفة، ولنا بعض الملاحظات الفنية على طريقة أدائه سنحتفظ بها لأنفسنا، وقد دربنا اللاعبين أمس على الطريقة والأسلوب اللذين سنختارهما للمباراة».

الشامسي: فرصة الأبيض ليست سهلة

أكد المشرف العام على المنتخب الأولمبي، مترف الشامسي، أن تمتع الأبيض بفرصتين أمام الأخضر السعودي، لا يعني أن الأمور ستكون سهلة في مواجهة اليوم.

وقال: «المباراة ستكون صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ويجب أن نكون حذرين في تلك المواجهة، لنحصل على ما نريده دون أن ندخل في حسابات معقدة». وأضاف الشامسي: «خرجنا بعد مباراة المالديف غير سعداء للفوز بثلاثة أهداف فقط، لكن الطريقة الدفاعية والأسلوب العشوائي في الكثير من الأوقات للمنتخب المنافس، قد حالا دون تحقيق ما كنا نصبو إليه».