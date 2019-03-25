«الشارقة للفورمولا1» يبدأ نشاطه العالمي في الدمام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن تأسيس فريق الشارقة للزوارق السريعة «فورمولا1»، الذي يمثل إمارة الشارقة في سباقات البطولات الدولية.

ومن المقرر مشاركة الفريق في موسم 2019 لبطولة العالم لسباقات فئة الفورمولا1 وفئة الفورمولا4، في ثماني جولات تبدأ بالدمام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري وتتبعها جولة في البرتغال من 17 إلى 19 مايو المقبل، والثالثة في فرنسا من 5 إلى 7 المقبل، ثم يتابع الفريق جولات سباقات الفورمولا العالمية في الصين والهند والعديد من الدول الأوروبية، ويختتم جولاته في إمارة الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية علي سالم المدفع، أن تأسيس فريق الشارقة للزوارق السريعة «فورمولا1» يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في ما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية، وتأسيس فرق رياضية لمختلف الرياضات التي تتوافق مع قيم الإمارة وطموحاتها في تحقيق الإنجازات الرياضية وإظهار اسم الشارقة في المحافل العالمية.

وأكد المدفع أن هذا الفريق استجابة لتاريخ إمارة الشارقة الحافل بتنظيم بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا1) التي تتضمن جائزة الشارقة الكبرى منذ عام 2000، ما أسهم في تعزيز المنافسة الرياضية العالمية للفورمولا واستقطاب أبطال العالم وانعكس إيجابياً على مكانة إمارة الشارقة عالمياً.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن فريق الشارقة للزوارق السريعة يشكل النواة لفريق وطني يتولى تدريب الكوادر الوطنية في السباقات البحرية واستقطاب الهواة لدعمهم وصقل هوايتهم، وصولاً إلى تأسيس فريق وطني متكامل خلال السنوات الثلاث الأولى، قادر على خوض المنافسات العالمية وتحقيق الإنجازات المأمولة.