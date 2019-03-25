المنتخب يتدرّب اليوم بنادي الجزيرة استعداداً لسورية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، استعداداً لمواجهة سورية غداً، في المباراة الودية الثانية ضمن تجمع الأبيض الحالي، في بداية استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. ويترقب منتخبنا الوطني مراسم إجراء قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم 17 أبريل المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وستنطلق التصفيات في شهر سبتمبر المقبل. وأكد الدكتور حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم» أن الفريق سيؤدي تدريبه اليوم على ملعب شعبة الرياضة العسكرية بأبوظبي، ومن المنتظر أن يمنح المدير الفني المؤقت سليم عبدالرحمن الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة، خصوصاً ممن لم يشاركوا في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب السعودي يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز الأبيض الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد لبندر الأحبابي وعلي مبخوت، للوقوف على مستواهم من جهة، ومنح الفرصة للمدير الفني الجديد الهولندي فان مارفيك لمشاهدة اللاعبين قبل التجمع المقبل الذي يُقام في شهر يوليو وبعد انتهاء الموسم الجاري من جهة ثانية.

من جانبه، يؤدي المنتخب السوري تدريبه الوحيد اليوم على استاد محمد بن زايد، استعداداً للمباراة، وقد توجهت البعثة فور وصولها مساء أمس إلى مقر إقامتها بفندق غراند ميلينيوم الوحدة، ويجري مسؤولو اتحاد الكرة اتصالات بنادي الجزيرة للتنسيق حول مواعيد تدريب كلا المنتخبين، والحصول على الموافقة الرسمية، وفي حالة عدم التوصل إلى مواعيد مناسبة لتدريب الفريقين، فمن المتوقع أن تنتقل تدريبات الأبيض إلى ملعب شعبة الرياضة العسكرية، على أن يتدرب المنتخب السوري على استاد محمد بن زايد.