بطولة «أم الإمارات» لـ«جوجيتسو السيدات» تنطلق 30 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقام الجولة الثالثة والنهائية لبطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات 30 الجاري، على صالة مبارك بن محمد الرياضية بأبوظبي، وذلك بحسب ما أعلن عنه اتحاد الجوجيتسو. وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وتميزت الجولة الأولى في سبتمبر من العام الماضي بأول مشاركة على الإطلاق للاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو، وتشهد البطولة منافسات اللاعبات على خمسة أبسطة، وتقام الجولة النهائية بالتزامن مع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، في صالة مبادلة أرينا.