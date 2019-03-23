خورفكان يهزم العروبة ويقترب من دوري الاضواء

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اقترب فريق خورفكان بشكل كبير من الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي وذلك بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه فريق العروبة بهدف مقابل لاشيء جاء من ضربة جزاء في الدقيقة (59)بعد خطأ تسبب به اللاعب حسن زايد سددها المحترف البرازيلي رودريغو دا سيلفا الى الشباك معلنا تقدم فريقه بهدف المباراة الوحيد، ليصبح رصيد خورفكان (29) نقطة بالمركز الاول وعلى بعد اربع نقاط من صاحب المركز الثاني الحمرية (25) نقطة، بينما بقي العروبة في المركز الثالث (24) نقطة ودبا الحصن وحتا ولكل منهما (22) نقطة.

وظهر فريق العروبة بشكل فني مميز بالرغم من خسارة النتيجة وكان الأكثر تسديدا للمرمى وإضاعة للفرص السانحة للتسجيل، بينما يحسب لقائد فريق خورفكان سيف محمد وعبد العزيز اسماعيل الدور الدفاعي المتين وبسالة حارس مرمى خورفكان منصور غلوم البلوشي في التصدي لأكثر من هجمة محققة

وحضر المباراة جمهور غفير هو الأعلى في الموسم الحالي لمباريات دوري الدرجة الاولى، وبعد المباراة احتفل جمهور خورفكان بشكل بارز للفوز الذي مهد لفريقه الاقتراب الحقيقي من الصعود لدوري الاضواء قبل خمس جولات من ختام الموسم.