أذكياء العالم يتنافسون على لقب «الشارقة ماسترز» للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

تُفتتح في الخامسة من مساء اليوم منافسات النسخة الثالثة من بطولة «الشارقة ماسترز 2019» للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، يتقدمهم 15 لاعباً سبق لهم التتويج ببطولة العالم في لعبة الأذكياء، وأبطال آخرون فازوا ببطولات قارية في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وأسماء أخرى سبق لها التتويج ببطولات العالم للمراحل السنية المختلفة.

ويشهد حفل الافتتاح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد عيسى المدفع، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية الشطرنجية بالدولة، ومندوبو الشركات الراعية للحدث.

وتبلغ جوائز البطولة 60 ألف دولار، إذ يحصل البطل على 15 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار، والثالث 7000 دولار، والرابع 6000 دولار، والخامس 5000 دولار، والسادس 4000 دولار.

وكان اللاعب الدولي، سالم عبدالرحمن، المصنف الأول محلياً قد اعتذر عن المشاركة في البطولة بسبب ظروف الدراسة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، طلال الزعابي، إن اعتذار المصنف الأول محلياً، سالم عبدالرحمن، عن المشاركة في بطولة «الشارقة ماسترز»، جاء بسبب رغبة اللاعب في التفرغ بتلك الفترة لإنهاء مسيرته الدراسية.

وقال في تصريحات صحافية: «اللاعب فضل أن يتفرغ للأشهر الأربعة المتبقية له في دراسته، وقرر عدم المشاركة، وقد احترامنا رغبته، لكن لدينا أعداد كبيرة من اللاعبين المواطنين، إذ تم اعتماد مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من أصحاب التصنيف العالمي للحفاظ على قوة البطولة، وسيكون في مقدمة المشاركين عمر نعمان وجاسم عبدالرحمن وسعيد إسحاق، وعمران الحوسني ووافية المعمري وروضة السركال، إلى جانب مدربي منتخبنا الوطني للرجال والسيدات، قسطنين لاندا، ووالتر».