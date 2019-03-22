ختام «المهرجان الرياضي العمالي» غداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة عن إقامة الحفل الختامي للدورة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي، غداً، الذي سيشهد تنظيم الجولة الأخيرة بين الفرق المتنافسة في المهرجان، كما سيشهد تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقالت الهيئة، أمس، إن الحفل الختامي سيقام في منتزه الشارقة الوطني، حيث تقام كل مباريات المهرجان، الذي تقوم الهيئة بتنظيمه بالتعاون مع شركة «ريتش تارجيت» للتعهدات الرياضية، ومجلس الشارقة الرياضي.

وكانت نهاية الأسبوع قبل الأخير في المهرجان، شهدت تنظيم عدد من المباريات بين الفرق التي تمكنت من الوصول إلى دور نصف النهائي، في لعبة كرة القدم التي شهدت مشاركة فريق «الاتحاد الأوروبي A» و«فاست للمقاولات»، وكذلك فريق «دناتا» و«شرطة دبي»، بالإضافة إلى فريق «دهانات ناشيونال» وفريق «الاتحاد الأوروبي B»، وأسفرت النتائج عن تأهل فريقي «دهانات ناشيونال» و«دناتا»، وفريقي «فاست للمقاولات»، و«الاتحاد الأوروبي B» إلى الدور النهائي، الذي سيتم خلاله تحديد الفرق الفائزة. أما كرة الطائرة، فقد شهدت مباراة بين «شاني بلوغيرز» و«سكيسز بوينت»، وكذلك بين «سوق دبي الحرة» و«لاكنور»، في حين شهدت لعبة الكريكيت منافسة شديدة.