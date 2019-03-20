الأولمبي يؤدي مرانه الأول في الرياض اليوم استعداداً للبنان

المصدر: الرياض: سيد مصطفى

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض، تأهباً للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوقعت القرعة الأبيض ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من السعودية ولبنان والمالديف.

ويفتتح الأبيض الأولمبي مبارياته بعد غدٍ أمام لبنان، فيما يواجه منتخب المالديف في المباراة الثانية 24 الجاري، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهة المنتخب السعودي يوم 26.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت الدولة ظهر أمس، إذ استدعى الطاقم الفني بقيادة ماسيج سكورزا، 23 لاعباً لخوض غمار التصفيات، هم: خالد محمد حسين، محمد علي شاكر، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري، خليفة الحمادي، أحمد فوزي، جاسم يعقوب، محمد الشامسي، محمد راشد الحمادي، أحمد راشد المحرزي، خالد الظنحاني، منصور الحربي، طحنون الزعابي، فارس المرزوقي، عبدالله جاسم، علي صالح، خالد البلوشي، ماجد راشد المحرزي، إسماعيل خالد خميس، خلفان النوبي، ماجد إبراهيم، علي عيد. وأكد مدير المنتخب الوطني جمال بوهندي، في تصريحات صحافية، أن منتخبنا سيدخل التصفيات وهو في أوج جاهزيته الفنية والبدنية.

الشامسي: بطاقة التأهل هدف كل لاعب

أكد حارس المنتخب الأولمبي ونادي الوحدة، محمد الشامسي، أن اللاعبين سيدخلون التصفيات الأولية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بهدف واحد، هو التأهل كمتصدرين للمجموعة.

وقال في تصريحات صحافية: «تعاهدنا كلاعبين أن نرسم البسمة على وجه الجماهير الإماراتية، ونكرر إنجاز الكرة الإماراتية نفسه حينما تأهلت إلى أولمبياد لندن 2012، ونحن ندرك أن الوصول إلى هذه المكانة الرفيعة بحاجة إلى أن نبذل أقصى ما في وسعنا، ونقدم 200% من مستوانا للوصول إلى هذا المبتغى».