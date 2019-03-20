«دبي ريسينغ» تغطي حفل توزيع جوائز «بيرق الناموس» لسباقات القدرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت قناة دبي ريسينغ عن تغطيتها الحصرية لحفل توزيع جوائز «بيرق الناموس» لسباقات القدرة في نسخته الأولى، التي تم إطلاقها، أخيراً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبإشراف تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وبرنامج «الخطة» على قناة دبي ريسينغ، ابتداء من الرابعة من عصر اليوم على ضفاف بحيرة الحب بمنطقة المرموم في دبي.

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عبدالرحمن أمين، إن فكرة اعتماد نقاط الفوز بجوائز «بيرق الناموس»، لاقت التشجيع والقبول من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أعلن سموه اعتماد نقاط البرنامج، وجعلها النقاط الرسمية التي سيتوج بها المدربون في «بيرق الناموس»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن برنامج «الخطة» الذي تقدمه المذيعة، سماح منير، على قناة دبي ريسينغ، انفرد العام الماضي بالإعلان عن موضوع نقاط سباقات القدرة، بعد أن قام بطرح فكرة جمع النقاط بين المدربين وفقاً لمجموع السباقات التي يتم الفوز بها في كل موسم من مواسم سباقات القدرة.

وأكد عبدالرحمن أمين أن جائزة «بيرق الناموس» تنقسم إلى فئتين: الأولى لمدربي إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، والفئة الثانية تشمل مدربي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ـحيث سيتم احتساب مجموع النقاط الكلي لأصحاب المراكز الـ10 الأولى لسباقات القدرة في سيح السلم والوثبة للموسم الجاري، عبر برنامج «الخطة» على قناة دبي ريسينغ، فيما سيحصل صاحب المركز الأول على «بيرق ناموس».

وختم: «قناة دبي ريسينغ ستقوم بمواكبة حفل توزيع جوائز (بيرق الناموس) لسباقات القدرة في نسخته الأولى، على الهواء مباشرة من موقع الحدث، بالإضافة إلى إقامة استوديو مصاحب مع نخبة من الضيوف وكبار المحللين في مجال سباقات القدرة».