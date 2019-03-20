فريق من «إكسبو 2020» يتطوع في تنظيم الألعاب العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار وفد من المسؤولين في «إكسبو 2020 دبي» مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، للاطلاع على الأعمال التنظيمية واللوجستية والإدارية اليومية في فعاليات الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية.

واطلع نائب رئيس قسم الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» ريتا بينتيدو، ورئيس التدريب والمشاركة والاتصالات الداخلية مايكل جوانو، على أنشطة برنامج المراقبة الرسمي في مقر (أدنيك) والتقيا كبار المسؤولين في الألعاب العالمية، ومن ضمنهم أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد.

كما شهد أول من أمس حضور عدد من مسؤولي العمليات والموظفين المسؤولين عن التنظيم إلى أدنيك، ضمن التعاون المتواصل والوثيق بين الحدثين العالميين. يذكر أن 35 شخصاً من عمليات إكسبو 2020 سجلوا في برنامج التطوع في الألعاب العالمية، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات في مجال إدارة العمليات.