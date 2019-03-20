الإصرار والعزيمة يقودان الهندية شالو لتحقيق 4 فضيات في رفع الأثقال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكنت رياضية شابة من فريق الأولمبياد الخاص الهندي (بهارات) شالو، بفضل الإصرار والعزيمة من تحقيق 4 ميداليات فضية في رفع الأثقال، كما أنها تخطت عقبة

تخلي والداها عنها في الصغر.

وكانت الشابة الهندية قد أظهرت قدراً كبيراً من الشجاعة والقوة، وتمكنت من إحراز مركز الوصيف في رفعات السكوات والصدر والرفعة الميتة.

وكانت شالو التي تعاني إعاقة في الكلام واضطراب التعلم، وُجدت في الطريق دون مأوى عندما كانت بعمر 4 سنوات بعدما تخلى عنها والداها، لكن حياتها تغيرت كلياً بتاريخ 19 فبراير 2000، عندما وجدت أمام منزل شريفاستافا، مديرة جمعية أول إنديا بينجالوارا الخيرية، التي قدمت لها بداية جديدة. وتقول شالو: بالنسبة لي، أنا أعتبرها بمثابة والدتي. لقد قدمت لي الكثير وأنا ممتنة لها.