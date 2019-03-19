وديتان لمنتخب 2001 أمام أذربيجان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 تجمعه الداخلي مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر إلى مدينة باكو لمواجهة نظيره منتخب أذربيجان ودياً يومي 22 و24 مارس الجاري، ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب المغادرة لمعسكر أذربيجان 20 لاعباً اختارهم المدير الفني فيردو ميلين، وهم: سيف عبيد الزعابي (اتحاد كلباء)، نواف سالم ضاوي، راكان وليد صالح، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمود الحمادي، حسن خالد عمر، هزاع سبيت خاطر (الجزيرة) عبدالعزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جمعة، حارب عبدالله سهيل (شباب الأهلي دبي) حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة)، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر) عبدالله حمد المنهالي، محمد مسري الظاهري، راشد عبدالله مال الله، عبدالرحمن صالح أمان (الوحدة)، فهد بدر طارش (الإمارات)، خالد صالح ثاني مصبح (العين) عبدالله أحمد عبدالله (عجمان).

وكان الأبيض الشاب خاض مباراتين وديتين في معسكره الأخير بمملكة البحرين الأولى مع منتخب البحرين وفاز بهدفين لهدف، فيما تعادل في المباراة الثانية أمام الكويت بهدف لهدف.