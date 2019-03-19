25 لاعباً في أول تدريب للمنتخب بعد كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أول تدريب له أمس، على ملعب الشعبة العسكرية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة في أبوظبي في أول تجمع له عقب مشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2019، التي خرج من منافساتها من الدور الأول وسيستمر المعسكر الداخلي الحالي حتى 26 الجاري، ويخوض المنتخب خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام السعودية والثانية ضد المنتخب السوري، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها 17 ابريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشارك في التدريب 24 لاعباً، فيما حضر اللاعب علي سالمين لكنه حصل على إذن من الجهاز الفني نظراً لتعرضه للإجهاد وسينتظم في التدريبات اليومية اعتباراً من اليوم، فيما خلت القائمة الجديدة من اللاعبين الكبار مثل إسماعيل مطر وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي وعلي خصيف وعامر عبدالرحمن وماجد حسن ومحمد عبدالرحمن وخميس إسماعيل.

وستستمر تدريبات المنتخب الأول يومياً بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، الذي تم تكليفه للإشراف على المنتخب لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.