«شرطة عجمان» أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة الدوائر الحكومية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

انطلقت مساء أول من أمس مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم من الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، خلال الفترة من السابع إلى 23 الجاري، بمشاركة 12 فريقاً، وتقام منافساتها على ملاعب مركز كواترو الرياضي، الشريك التنظيمي للحدث.

أقيمت المباراة الأولى في الدور ربع النهائي بين فريقي القيادة العامة لشرطة عجمان، والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونجح فريق شرطة عجمان في بسط سيطرته على مجريات اللقاء، وفاز 5-2.

وعبّر مدرب فريق شرطة عجمان، يوسف عبيد، عن سعادته بهذا الفوز الصعب، على حد وصفه، وأكد في مؤتمر صحافي أن «هذه المراحل تعتبر بالغة الصعوبة، نظراً لخروج الخاسر مباشرة، ما يتطلب إعداداً وتركيزاً عاليين لمواصلة الانتصارات، والوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب».

يذكر أن الفرق الفائزة ستتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، حيث نصت اللوائح على خروج المغلوب من مباراة واحدة بدءاً من هذا الدور إلى المباراة الختامية.