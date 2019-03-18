حلم الباكستانية سيدة كاظم يتحول إلى حقيقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحول حلم إحراز ميدالية في الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص، إلى حقيقة بالنسبة للرياضية الباكستانية سيدة كاظم. وحلت كاظم البالغة من العمر 20 سنة، في المركز الثالث خلال سباق 200 متر جري، والذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، أول من أمس. وعقب الفوز قالت سيدة كاظم: «إنه حلم يتحول إلى حقيقة. أنا في غاية السعادة كوني جزءاً من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي».

