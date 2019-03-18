التدريبات الشاقة تقود السعودي حسن للفوز بذهبية رفع الأثقال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكن الشاب السعودي حسن الحضريتي، البالغ من العمر 23 عاماً من رفع 292.5 كج في مسابقة رفع الأثقال التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفاز بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

وعقب الفوز قال حسن: «فخور بهذا الفوز، فقد كانت المنافسة شديدة، وتمكنت من تحقيق أكبر عدد من النقاط ويعود ذلك لتصميمي على الفوز. وبحمد الله فزت بالميداليات الذهبية ورفعت اسم بلادي عالياً».

خضع حسن لجدول تدريب قاس قبل انطلاق المباريات وقام بكثير من التمرينات الصارمة، كما نجح بالتخلص من 3 كجم من وزنه ليصل به إلى الوزن المقبول وهو 65 كج كحد أقصى للرياضيين في فئته. وأضاف: «تمرنت جيداً ومارست الكثير من التمارين الرياضية لأتمكن من خفض وزني ليصل إلى 65 كج. ونجحت في خفض وزني وتم قبولي في المسابقة وها أنا اليوم أحتفي بالميداليات الذهبية».