«شرطة دبي» بطلاً لكأس تحدي الفجيرة لزوارق الـ «إكس كات»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أحرز زورق فريق شرطة دبي المركز الأول، أمس، في سباق «كأس تحدي الفجيرة» للزوارق السريعة، أولى جولات بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للرياضات البحرية، وبمشاركة 12 زورقاً، يمثلها 24 متسابقاً. وجرت أحداث السباق في كورنيش الفجيرة، وتوج الفائزين الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وشهد السباق تألق الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، سائقي زورق شرطة دبي، بعد أن فرضا سيطرة على مجريات السباق منذ البداية وحتى النهاية. في المقابل، عاد المركز الثاني في السباق إلى الزورق الإيطالي «أوفشور»، بينما حل ثالثاً زورق إيطالي آخر هو «فيديك». ووصلت مسافة السباق إلى 36 ميلاً بحرياً، وبواقع 10 لفات، وبمحيط 3.6 أميال للفة الواحدة.

وتصدر «شرطة دبي» السباق منذ البداية، وظل الصراع بشكل كبير منحصراً بينه وبين الزورق الإيطالي «أوفشور»، بينما

تعرض زورق «نيوستار» الروسي بقيادة ديمتري وميكاييل لعطل مفاجئ، أدى إلى خروجه من المنافسات. وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أحمد إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»: إننا سعداء للنجاح الباهر الذي ميز السباق، ولردود أفعال مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، للجهود التنظيمية التي أسهمت بإخراج الحدث في أفضل صورة.