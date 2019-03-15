ثالثة جولات القوارب اللاسلكية على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، والمنافسة القوية المرتقبة والمتوقعة في كل فئات البطولة.

ويصل عدد المشاركين في البطولة إلى أكثر من 40 متسابقاً، وشهد الموقع الرسمي للنادي ارتفاع عدد المشاركين والمتسابقين، الذين يستفيدون من خدمة التسجيل الإلكتروني والمسبق في أي منافسة.

من جهته، كشف مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، عن نجاح المسابقة، وإثبات أن تكون جزءاً أصيلاً من الموسم البحري الخاص بالنادي، وقال: «الإقبال الكبير على المشاركة، والمستوى الفني الذي يتقدم جولة بعد أخرى، يثبتان أن البطولة جاءت كي تترسخ وتثبت على الأجندة الرياضية البحرية»، وأضاف الرميثي: «أضفنا فئة الناشئين من خلال المسابقة، وستكون هذه الفئة بداية قوية لخروج متسابقين جدد وتخريج أجيال من المتسابقين في المستقبل، وهي فئة ستكون لها أهمية كبيرة، خصوصاً مع وجود حماس وإقبال كبير من المشاركين والمنافسين».

وأضاف «وفّر النادي أيضاً مجموعة من القوارب لمن يرغب في المشاركة، مع وضع أسعار رمزية للمشاركة».

وتبدأ المنافسات، اليوم، في تمام الثانية ظهراً، حيث تم اختيار موقع السباق لكي يكون امتداد الكاسر خلف موقع النادي ومقابل المارينا الخاصة بالنادي، حيث تتميز بأنها مغلقة وصالحة لإقامة مثل هذه السباقات، ويشارك في الحدث ثلاث فئات هي: فئة الناشئين وفئة المبتدئين وفئة المحترفين.

يشارك في الحدث

ثلاث فئات هي:

«الناشئين» و«المبتدئين»

و«المحترفين».