معرض فني لتسليط الضوء على إرث الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019» إقامة معرض فني تضامني يقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات والأعمال الفنية، التي نفذها عدد من الفنانين من ذوي التحديات الذهنية وغيرهم، وذلك في فندق «قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي.

وتستمر فعاليات المعرض الفني، الذي ينظمه الأولمبياد الخاص، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، ومؤسسة «أمديست» من 14 إلى 23 مارس، وسيكون مفتوحاً أمام الجميع للحضور. ويتضمن الحدث أعمالاً فنية نفذها عدد من الفنانين التشكيليين من الإمارات ومختلف أرجاء العالم، كما يحتفي بالتضامن، ويسلط الضوء على مواهب أصحاب الهمم.