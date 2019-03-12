تذكرة مباراة النصر والأرسنال تبدأ من 100 درهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلنت طيران الإمارات الشركة المنظمة لمباراة النصر والأرسنال الإنجليزي في دبي بالاتفاق ما بين الناديين عن أسعار تذاكر اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين يوم 26 مارس القادم في الاحتفالية الرسمية لافتتاح استاد آل مكتوم، حيث أعلن النادي في بيان رسمي أن أسعار التذاكر تبدأ من 100 درهم.

وذكر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سعر التذكرة للدرجة الثالثة هي 100 درهم بينما يصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 150 درهم في حين لم يتم الإعلان عن أسعار باقي الفئات الأولى والمقصورة الرئيسية، كما ذكر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي أنه سيتم طرح التذاكر ابتداء من يوم غد الأربعاء.