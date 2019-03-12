العين يواجه الاستقلال بشعار «ممنوع الخسارة»

المصدر: معاذ كمبال - العين

يرفع فريق العين شعار «ممنوع الخسارة»، حينما يحل ضيفاً على فريق الاستقلال الإيراني في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب أزادي في العاصمة طهران، ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويمني «الزعيم» النفس في تحقيق الفوز من أجل التعويض السريع بعد خسارته على أرضه في الأسبوع الماضي أمام فريق الهلال السعودي، وذلك من أجل المحافظة على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.

ويرتكز العين على أفضلية كبيرة في المواجهات التاريخية الثلاث الأخيرة التي جمعته أمام الاستقلال، إذ سبق أن فاز عليه بنتيجة كبيرة بلغت 6-1، في حين تعادل الفريقان في مباراة الموسم الماضي 2-2 في مدينة العين و1-1 في ملعب أزادي في طهران، وهو الأمر الذي يمنح لاعبي الفريق أريحية قبل خوض اللقاء المرتقب. ويتذيل كل من العين والفريق الإيراني ترتيب المجموعة من دون أي نقاط، في حين يتصدر الدحيل القطري الترتيب برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الهلال السعودي، وسيلعب الأخيران في مواجهة بعضهما في وقت لاحق من اليوم أيضاً.