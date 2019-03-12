دبي تحتضن «مركز أقوى رجل في العالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمة أقوى رجل في العالم، صباح أمس، أن دبي ستكون حاضنة لـ«مركز أقوى رجل في العالم»، لإعداد وتأهيل الأبطال في دبي، وبدأ المركز أعماله باستقبال الراغبين من مختلف دول العالم للتخصص في هذه الرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مع أبطال العالم في رياضات «ألتيميت سترونغ مان»، وهم: هافثور جوليوس بيورجنسون بطل العالم في رياضات «ألتيميت سترونغ مان»، وهو أيضاً أحد نجوم مسلسل صراع العروش (جيم أوف ثرونز)، والصربي إيرفان كاتونا، والرياضي لاري ويلز، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية.

ويعد هذا المركز هو الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن برامج تدريبية مبتكرة ومكثفة، لرفع مستوى الرياضيين، وتطوير إمكاناتهم الرياضية ولياقتهم البدنية، وقوة تحملهم، لتحويلهم إلى أبطال عالميين في هذا النوع من الرياضة.

وقال سعيد حارب: «بعد النجاح الكبير لتنظيم أول بطولة في الشرق الأوسط في هذه الرياضة، خلال العام الماضي، يسرنا أن تصبح دبي الموطن الجديد لأقوى رجل في العالم، من خلال رغبة المختصين في هذا المجال في تأسيس مركز دولي لتدريب الرياضيين من مختلف دول العالم، الراغبين في ممارسة هذه الرياضة». وأضاف «تدشين هذا المركز يعزز من مكانة دبي كمدينة رياضية عالمية، ومركز لتلاقي نجوم الرياضات في العالم، فبعد أن أصبحت دبي مدينة لرياضات المضرب، وأيضاً مدينة لرياضات التحدي المختلفة، ها هي الآن تصبح مدينة لبطولات الألتيميت، ويسرنا أن يوجد بطل العالم في هذه الرياضة ليدعم هذه المبادرة الرائدة، كما نشكر مارك بويد، وفريق مؤسسة ألتيميت سترونغ مان، على كل العمل الذي قاموا به لجعل هذا الأمر ممكناً، ونحن على ثقة بأن الأيام المقبلة ستشهد توافد العديد من الأبطال من مختلف دول العالم إلى دبي، للمشاركة في المركز الجديد».